Учёные открыли сразу два массовых вымирания подряд в истории Земли

Международная группа учёных обнаружила доказательства того, что массовое вымирание, случившееся 260 млн лет назад, на самом деле было двумя событиями, разделёнными почти 3 млн лет. Оба события были вызваны одной и той же причиной: мощными вулканическими извержениями.

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Учёные изучили изотопный состав урана в морских образцах, собранных в Южно-Китайском море. Они выявили два «импульса», во время которых океаны лишились кислорода, необходимого для жизни. По данным исследования, эти импульсы соответствуют двум массовым вымираниям около 259 и 262 млн лет назад.

Изучая эти древние вымирания, учёные могут лучше предсказать, как современное глобальное потепление может повлиять на океан.