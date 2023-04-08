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14 минут назад

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел Кассиопею А

AstroNews

«Джеймс Уэбб» (JWST) прислал новое детальное изображение Кассиопеи А (Cas A), остатка звезды, состоящего облаков газа, пыли и другого материала.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел Кассиопею А
Фото: AstroNewsAstroNews

Кассиопея А является самым молодым известным остатком массивной звезды, взорвавшейся в нашей галактике. Свет от ее взрыва впервые попал на Землю 340 лет назад. Расположенный примерно в 11 000 световых годах от нас остаток находится в той части неба, которая, как считается, относится к созвездию Кассиопеи.

На протяжении десятилетий ученые изучали Cas A. Новое изображение, полученное JWST, демонстрирует невероятную детализацию. Ближний инфракрасный свет был преобразован в видимый, что позволило ученым проанализировать детали и структуры остатка сверхновой. Огромные завесы материала, оттененные красным и оранжевым, представляют собой места, где вещество звезды распадается на околозвездный газ и пыль. Всплески розового цвета показывают, где сияют составные элементы звезды, включая кислород, аргон и неон.

Для исследователей одним из самых загадочных элементов изображения является большая зеленая петля на правой стороне изображения. Если присмотреться внимательнее, то видно, что она испещрена чем-то похожим на маленькие пузырьки.

Парадоксально, но одним из самых захватывающих элементов на картинке является пыль.

Огромное количество пыли заполняет даже очень молодые галактики в ранней Вселенной. Трудно объяснить происхождение этой пыли, не упоминая сверхновые, которые выбрасывают в космос большое количество тяжелых элементов — строительных блоков пыли.

Но сверхновые также могут разрушать пыль. Изучая Cas A с помощью JWST, астрономы надеются получить лучшее представление о содержании в нем пыли, что может помочь лучше понять, где создаются строительные блоки планет.

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