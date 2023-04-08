Создан инструмент для взлома паролей за секунды

Исследователи запустили инструмент на более чем 15 миллионах паролей. Программа смогла взломать 51% обычных паролей менее чем за минуту, 65% менее чем за час, 71% менее чем за день и 81% менее чем за месяц.

Однако не всё так плохо. Специалисты поделились таблицей, показывающей, какие пароли являются самыми сложными или потребуют больше времени для взлома. Если вы используете 12-значный пароль, состоящий из заглавных и строчных букв, то для его взлома понадобится 289 лет. Если добавить к нему цифры, то получится 2000 лет. А если добавить ещё и специальные символы, то получится 30 000 лет.