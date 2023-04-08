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17 минут назад

Создан инструмент для взлома паролей за секунды

Ferra.ru

Исследователи из фирмы Home Security Heroes использовали новый инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием PassGAN, чтобы проверить пароли на прочность. Результаты оказались тревожными.

Создан инструмент для взлома паролей за секунды
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи запустили инструмент на более чем 15 миллионах паролей. Программа смогла взломать 51% обычных паролей менее чем за минуту, 65% менее чем за час, 71% менее чем за день и 81% менее чем за месяц.

Однако не всё так плохо. Специалисты поделились таблицей, показывающей, какие пароли являются самыми сложными или потребуют больше времени для взлома. Если вы используете 12-значный пароль, состоящий из заглавных и строчных букв, то для его взлома понадобится 289 лет. Если добавить к нему цифры, то получится 2000 лет. А если добавить ещё и специальные символы, то получится 30 000 лет.

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