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54 минуты назад

До анонса ещё несколько месяцев: новейшие процессоры Intel Meteor Lake замечены в тесте ноутбуков

Ferra.ru

Ноутбук Dell Inspiron 15, предположительно основанный на грядущем процессоре Intel 14-го поколения Meteor Lake, был обнаружен в базе данных UserBenchmark.

Новейшие процессоры Intel Meteor Lake замечены в тесте ноутбуков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Протестированный процессор U3E1 якобы имеет 12 ядер, может обрабатывать 16 потоков (что подразумевает конфигурацию 4P + 8E), имеет базовую частоту 1,20 ГГц и турбо-частоту 0,55 ГГц. Это, очевидно, ошибка или особенность предварительного образца процессора.

Стоит отметить, что ноутбук Dell Inspiron 15 5330 на самом деле существует, но он основан на процессоре Intel 12-го поколения Alder Lake. Хотя процессор Intel Meteor Lake может иметь один и тот же форм-фактор с существующими мобильными CPU, маловероятно, что он совместим по выводам с Alder Lake.

Пока неясно, когда именно Intel выпустит свои процессоры Meteor Lake.

Наука и техника,Intel,
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