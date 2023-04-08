Новейшие процессоры Intel Meteor Lake замечены в тесте ноутбуков

Стоит отметить, что ноутбук Dell Inspiron 15 5330 на самом деле существует, но он основан на процессоре Intel 12-го поколения Alder Lake. Хотя процессор Intel Meteor Lake может иметь один и тот же форм-фактор с существующими мобильными CPU, маловероятно, что он совместим по выводам с Alder Lake.