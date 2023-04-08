Учёные выяснили, почему в полнолуние возрастает число самоубийств

Полнолуние всегда ассоциировалось со странными и загадочными событиями. К сожалению, это явление также связано с увеличением числа попыток самоубийств. Теперь учёные говорят, что они могут объяснить, почему так происходит.

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Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы обнаружили специфические маркеры в крови покончивших с собой людей, которые менялись из-за полной луны. В целом, анализ записей из бюро судебно-медицинской экспертизы показал, что количество суицидов значительно увеличивается в три отдельных периода: в неделю полнолуния, между 15:00 и 16:00 часами и в сентябре.