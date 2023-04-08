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23 минуты назад

«Хаббл» рассматривает необычное шаровое скопление NGC 2419

AstroNews

На этом снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», видно шаровое скопление NGC 2419. Шаровые скопления – это сферические группы звезд, которые вращаются вокруг центра галактики. Для NGC 2419 такой галактикой является наш Млечный Путь. NGC 2419 находится примерно в 300 000 световых годах от Солнечной системы, в созвездии Рысь.

«Хаббл» рассматривает необычное шаровое скопление
Фото: AstroNewsAstroNews

Звезды, населяющие шаровые скопления, очень похожи, потому что они сформировались примерно в одно и то же время. Астрономы могут определить относительный возраст звезды по ее химическому составу. Изначально ученые полагали, что сходство звезд в таких скоплениях связано с тем, что они содержат одинаковое количество гелия.

Однако наблюдения «Хаббла» за NGC 2419 показали, что это не всегда так. Это шаровое скопление содержит две отдельные популяции красных звезд-гигантов, и одна из них необычайно богата гелием. Звезды NGC 2419 содержат и другие элементы, содержание которых также различается. В частности, различается содержание в них азота. Также интересно то, что богатые гелием звезды находятся преимущественно в центре шарового скопления и вращаются.

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