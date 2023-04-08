«Хаббл» рассматривает необычное шаровое скопление

На этом снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», видно шаровое скопление NGC 2419. Шаровые скопления – это сферические группы звезд, которые вращаются вокруг центра галактики. Для NGC 2419 такой галактикой является наш Млечный Путь. NGC 2419 находится примерно в 300 000 световых годах от Солнечной системы, в созвездии Рысь.

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Звезды, населяющие шаровые скопления, очень похожи, потому что они сформировались примерно в одно и то же время. Астрономы могут определить относительный возраст звезды по ее химическому составу. Изначально ученые полагали, что сходство звезд в таких скоплениях связано с тем, что они содержат одинаковое количество гелия.