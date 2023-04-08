Продажи «тамагочи для хакеров» запретили

Amazon решил запретить продажу карманных мультитулов Flipper Zero, которые ещё называют «тамагочи для хакеров» на своей площадке. Компания считает, что эти устройства могут использоваться для скимминга банковских карт и нарушают правила маркетплейса. Скимминг — это считывание информации с магнитной полосы карты с помощью специального технического устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Flipper Zero — это устройство, которое позволяет взаимодействовать с различными беспроводными протоколами и управлять разными устройствами, такими как домофоны, гаражные ворота и т.д. «Тамагочи для хакеров» был придуман российским разработчиком Павлом Жовнером и его командой.

Amazon решил, что Flipper Zero может быть опасен. Компания потребовала от продавцов удалить или скрыть все объявления о продаже этих устройств в течение 48 часов, иначе их аккаунты могут быть заблокированы. Некоторые ссылки на Flipper Zero уже не работают.