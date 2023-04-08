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Врач Кадин назвал способы замедлить старение

На продолжительность жизни человека влияют физическая активность, здоровое питание, социально-психологическое благополучие и регулярный контроль состояния здоровья. Что касается диспансеризации, то ее следует проходить раз в три года гражданам в возрасте 18-40 лет и раз в год после 40 лет. Об этом заявил кандидат медицинских наук, кардиолог Сергей Кадин.

Врач назвал способы замедлить старение
© РИА Новости

Диспансеризация очень важна. Предполагается, что именно во время чек-апов можно выявить большинство онкологических заболеваний на ранних стадиях. Чем меньше стадия - тем больше у онкологов шансов помочь пациенту. И все же, если говорить о выявлении рака, то стандартной диспансеризации недостаточно, отмечает врач. Онкологические заболевания часто проходят бессимптомно на ранних стадиях, поэтому требуется диагностика с использованием высокотехнологичных методов - эндоскопии ЖКТ, МРТ, компьютерной томографии.

"Поэтому я рекомендую с помощью наблюдающего врача (участкового, семейного) составлять индивидуальный план углубленного обследования", - добавил врач в беседе с RT.

По словам Кадина, в настоящее время активно изучается взаимосвязь онкологических заболеваний со старением организма. Считается, что чем больше биологический возраст человека, тем выше вероятность возникновения рака. В то же время, пережившие рак пациенты после тяжелого процесса лечения часто выглядят и чувствуют себя старше своего биологического возраста - это подтверждается исследованием биохимических маркеров старения.

Выходит, что если остановить старение организма - победить рак будет легче. Однако волшебной пилюли от этой проблемы нет. Методы борьбы со старостью очевидны и трудно одновременно, это ежедневная работа: достаточная физическая активность, правильное питание, хороший сон, полноценный отдых, отсутствие стресса, душевное равновесие, здоровые условия труда - все это поможет задержать биологический возраст.

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