ИИ будет предупреждать о развитии заболевания в будущем

Искусственный интеллект (ИИ) в медицине поможет прогнозировать развитие заболеваний у людей, рассказал "РГ" профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента "Бизнес-информатики" Евгений Зараменских.

Фото: российская газета российская газета

Он пояснил, что сегодня решения на базе ИИ постепенно начинают становиться привычным помощником российского врача. С помощью решения "ТОП-3", интегрированного в ЕМИАС, московские врачи установили более 10 млн предварительных диагнозов. Центр диагностики и телемедицины исследует возможности компьютерного зрения, в том числе, для выявления ишемического инсульта по результатам КТ головного мозга. А в феврале 2022 резидент "Сколково" зарегистрировал решение на базе ИИ, которое может создавать виртуальную модель зубочелюстной системы человека, с помощью которой врач может выявлять патологии или планировать лечение.

Видео дня

В будущем решения на базе ИИ позволят перейти к прогнозной медицине с фокусом на своевременном выявлении и профилактике заболеваний, говорит эксперт. По его словам, уже сегодня, например, нижнетагильский проект "Сердце" нацелен на выявление рисков развития ишемической болезни сердца. Также крайне интересны перспективы решения Webiomed, способного выявлять факторы риска и подозрения на заболевания на основе анализа медицинских данных пациента.

Зараменских подчеркнул, что медицинские ИИ-решения в России уже достигли того уровня зрелости, когда крупные корпорации выводят на рынок собственные платформенные решения. Платформа ИИ-диагностики Botkin.AI уже несколько лет успешно функционирует в разных регионах России и успела выйти на международный рынок. В конце 2022 года "Сбер" представил открытую платформу для решения задач в сфере медицинского ИИ под названием MedBench. В начале 2023 платформа цифровой терапии "Здоровье.ру", в качестве одного из компонентов которой ожидается медицинский ассистент на базе ИИ, привлекла 307 млн рублей инвестиций. А платформа "Третье мнение" помогает распознавать патологические изменения на медицинских снимках и используется для мониторинга течения болезни.

Эксперт обратил внимание, что сегодня в России ведется активная работа не только в сфере разработки медицинских ИИ-решений, но также и в вопросе создания соответствующих стандартов и нормативно-правовой базы. Так, в 2022 году вступила в силу первая часть ГОСТа "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Клиническая оценка" для тестирования медицинских ИИ-решений. Параллельно с этим начинается работа по формированию кадров с компетенциями в области медицинского ИИ: о совместном проекте в этой области не так давно заявляли "СберМедИИ" и МФТИ.