В Санкт-Петербурге обнаружили фрагмент древнего трубопровода

В Санкт-Петербурге обнаружили фрагмент деревянного трубопровода XVIII века. Об этом сообщается в Telegram-канале городского «Водоканала». Находка была сделана при проведении реконструкции водопроводных сетей около станции Нарвская.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга Водоканал Санкт-Петербурга

В ходе реконструкции водопровода на проспекте Стачек специалисты «Водоканала» обнаружили бревна, предположительно из сосны или ели с внутренней продольной рассверловкой. Несмотря на длительное время нахождения в земле, они отлично сохранились, — говорится в сообщении.

Первые водопроводы появились в городе практически с момента его основания. При этом они считались роскошью и массово не использовались. Позднее, в 1739 году, питьевая вода для петербуржцев стала поступать из Лиговского канала через подземные трубы, изготовленные из просверленных изнутри бревен. Диаметр этих бревен составлял порядка 15 сантиметров. Тем не менее такой способ поставок воды также не смог удовлетворить потребности всего населения Санкт-Петербурга.

В настоящее время работники предприятия готовят находку для передачи в экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды».

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