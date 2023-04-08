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11 минут назад

В Санкт-Петербурге обнаружили фрагмент древнего трубопровода

News.ru

В Санкт-Петербурге обнаружили фрагмент деревянного трубопровода XVIII века. Об этом сообщается в Telegram-канале городского «Водоканала». Находка была сделана при проведении реконструкции водопроводных сетей около станции Нарвская.

В Санкт-Петербурге обнаружили фрагмент древнего трубопровода
Фото:  Водоканал Санкт-Петербурга Водоканал Санкт-Петербурга

В ходе реконструкции водопровода на проспекте Стачек специалисты «Водоканала» обнаружили бревна, предположительно из сосны или ели с внутренней продольной рассверловкой. Несмотря на длительное время нахождения в земле, они отлично сохранились, — говорится в сообщении.

Первые водопроводы появились в городе практически с момента его основания. При этом они считались роскошью и массово не использовались. Позднее, в 1739 году, питьевая вода для петербуржцев стала поступать из Лиговского канала через подземные трубы, изготовленные из просверленных изнутри бревен. Диаметр этих бревен составлял порядка 15 сантиметров. Тем не менее такой способ поставок воды также не смог удовлетворить потребности всего населения Санкт-Петербурга.

В настоящее время работники предприятия готовят находку для передачи в экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды».

Ранее сообщалось, что в Египте ученые обнаружили и частично декодировали тайную рукопись, созданную древним астрономом Клавдием Птолемеем. Исследовательская команда из Сорбонны и Нью-Йоркского университета восстановила текст, описывающий детали создания и использования античного астрономического прибора.

Также сообщалось, что по пирамиде Хеопса благодаря учёным из Гарварда теперь может прогуляться любой желающий. Власти Египта не открыли её для туристов, просто чиновники и археологи из Египта и США полностью оцифровали коридоры пирамиды и создали её 3D-модель.

В свою очередь международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет. Находка была сделана в пещере Heaning Wood Bone. Это одни из самых древних останков людей, обнаруженных на севере Великобритании.

Наука и техника,Гарвардский университет,
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