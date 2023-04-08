Маск отреагировал на попытки Пентагона удалить из соцсетей секретные документы

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск иронично ответил в своем Twitter-аккаунте на новость о том, что Пентагон на фоне информации о нескольких утечках пытается заставить Twitter удалить посты, содержащие секретные данные о конфликте на Украине.

Фото: Patrick Pleul/Pool via Reuters Patrick Pleul/Pool via Reuters

"Да, вы можете полностью удалять вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть, - написал Маск.

Ранее в Пентагоне заявили, что расследуют утечку секретных документов о планах США и НАТО по усилению украинской армии. До этого в соцсетях появились различные документы, как утверждается, о графиках поставок вооружений, численности войск и другая засекреченная военная информация. По данным СМИ, разведка США также передавала ВСУ координаты российских штабов для ударов по генералам ВС РФ.