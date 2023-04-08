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30 минут назад

Маск заявил, что желание Пентагона удалить что-то из Интернета "не привлекает внимание"

Газета.Ru

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск иронично ответил в своем Twitter-аккаунте на новость о том, что Пентагон на фоне информации о нескольких утечках пытается заставить Twitter удалить посты, содержащие секретные данные о конфликте на Украине.

Маск отреагировал на попытки Пентагона удалить из соцсетей секретные документы
Фото: Patrick Pleul/Pool via ReutersPatrick Pleul/Pool via Reuters

"Да, вы можете полностью удалять вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть, - написал Маск.

Ранее в Пентагоне заявили, что расследуют утечку секретных документов о планах США и НАТО по усилению украинской армии. До этого в соцсетях появились различные документы, как утверждается, о графиках поставок вооружений, численности войск и другая засекреченная военная информация. По данным СМИ, разведка США также передавала ВСУ координаты российских штабов для ударов по генералам ВС РФ.

В ночь на 8 апреля в американском Минобороны заявили, что изучают данные о новой утечке секретных документов США по Украине.

Наука и техника,Илон Маск,НАТО,Пентагон,
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