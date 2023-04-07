Twitter вновь выдает в рекомендациях и поиске страницы российских ведомств

Twitter вновь начал выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и других министерств, а также посольств РФ за рубежом, убедился в пятницу корресподент ТАСС.
При этом газета The Daily Telegraph связывает снятие ограничений на аккаунты российских ведомств с приобретением компании Илоном Маском.
В блоге социальной сети, на странице поддержки Twitter, а также в аккаунте Маска на данный момент нет комментариев по этому вопросу.
В апреле 2022 года компания Twitter сообщила, что перестанет предлагать пользователям соцсети посты от аккаунтов, аффилированных с властями государств, якобы ограничивающих доступ к "открытому интернету". Представитель компании тогда отметил, что в первую очередь эта мера коснется правительства России и затронет более 300 аккаунтов.