Twitter вновь выдает в рекомендациях и поиске страницы российских ведомств

Twitter вновь начал выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и других министерств, а также посольств РФ за рубежом, убедился в пятницу корресподент ТАСС.

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При этом газета The Daily Telegraph связывает снятие ограничений на аккаунты российских ведомств с приобретением компании Илоном Маском.

В блоге социальной сети, на странице поддержки Twitter, а также в аккаунте Маска на данный момент нет комментариев по этому вопросу.