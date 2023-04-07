Фрагмент самой большой статуи за всю историю раскопок обнаружили в России

Во время раскопок с западной стороны Свято-Владимирского собора в Херсонесе археологи обнаружили фрагмент самой большой статуи за всю историю раскопок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Заведующий отделом «Городище и Некрополь» музея-заповедника Даниил Костромичев назвал находку «очень счастливым случаем». Фрагмент мраморной статуи представляет собой верхнюю часть ступни с пальцами. Сам по себе он небольшой, но по нему ученые могут судить о размерах — предположительно, высота изваяния составляла около четырех метров.

«Это очень большая монументальная скульптура. Скорее всего римский император. Он главнокомандующий, самый важный солдат: императоры носили военную одежду и военную обувь», — рассказал Костромичев.