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Телескоп James Webb сфотографировал остатки сверхновой Кассиопея A

Астрономы получили изображение остатков сверхновой Кассиопея A в среднем инфракрасном диапазоне. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Телескоп James Webb сфотографировал остатки сверхновой Кассиопея A
© Газета.Ru

Расстояние до этого объекта составляет 11 000 св. лет. Саму вспышку на Земле могли наблюдать в XVIII веке, хотя историки не могут однозначно идентифицировать ее с упоминаемыми в источниках астрономическими явлениями. Остатки этого взрыва, состоящие из газа и пыли, ранее были известны и наблюдались в телескоп Hubble (фотография ниже).

Теперь же ученым удалось получить изображение этого объекта в среднем инфракрасном диапазоне с помощью телескопа James Webb. Цвета изображения искусственные, красные и оранжевые участки соответствуют остаточным газу и пыли, розовыми выглядят места сосредоточения тяжелых элементов, кислорода, аргона и неона.

Для исследователей одним из самых загадочных элементов изображения является большая зеленая петля в центральной части изображения.

«Мы назвали ее «Зеленый монстр». Если вы присмотритесь, вы заметите, что она испещрен чем-то вроде маленьких пузырьков. Ее форма и сложность неожиданны и сложны для понимания», — сообщают астрономы.

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