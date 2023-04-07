Телескоп James Webb сфотографировал остатки сверхновой Кассиопея A

Расстояние до этого объекта составляет 11 000 св. лет. Саму вспышку на Земле могли наблюдать в XVIII веке, хотя историки не могут однозначно идентифицировать ее с упоминаемыми в источниках астрономическими явлениями. Остатки этого взрыва, состоящие из газа и пыли, ранее были известны и наблюдались в телескоп Hubble (фотография ниже).