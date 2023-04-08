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21 минуту назад

Ученые рассказали о возможных последствиях COVID-19 у беременных

Газета.Ruиещё 4

Американские ученые выяснили, что если беременная женщина заразится коронавирусом, это может отразиться на умственном развитии ребенка, сообщает The New York Post.

Ученые рассказали о возможных последствиях COVID-19 у беременных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным ученых, уже были зафиксированы случаи рождения детей с повреждением мозга у женщин, переболевших COVID-19 во втором триместре беременности. У двух из них при рождении начались судороги, а позже выяснилось, что у них есть задержки в развитии.

Ранее ученые выяснили, что инфекция SARS-CoV-2 не оказывает явного негативного воздействия на ооцит человека и раннее развитие эмбриона.

Ученые использовали данные от 906 пар из трех репродуктивных центров в Китае. Пары были разделены на группы с COVID-19 и без COVID-19 в зависимости от того, был ли один из членов пары инфицирован SARS-CoV-2 до забора яйцеклеток.

Ученые не обнаружили никаких существенных различий в яйцеклетках и эмбрионах двух групп. Также выяснилось, что инфицирование за 7-14 дней до забора яйцеклеток увеличивало количество извлеченных яйцеклеток, оплодотворенных яйцеклеток и эмбрионов хорошего качества.

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