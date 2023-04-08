Ученые рассказали о возможных последствиях COVID-19 у беременных

Американские ученые выяснили, что если беременная женщина заразится коронавирусом, это может отразиться на умственном развитии ребенка, сообщает The New York Post.
По данным ученых, уже были зафиксированы случаи рождения детей с повреждением мозга у женщин, переболевших COVID-19 во втором триместре беременности. У двух из них при рождении начались судороги, а позже выяснилось, что у них есть задержки в развитии.
Ранее ученые выяснили, что инфекция SARS-CoV-2 не оказывает явного негативного воздействия на ооцит человека и раннее развитие эмбриона.
Ученые использовали данные от 906 пар из трех репродуктивных центров в Китае. Пары были разделены на группы с COVID-19 и без COVID-19 в зависимости от того, был ли один из членов пары инфицирован SARS-CoV-2 до забора яйцеклеток.
Ученые не обнаружили никаких существенных различий в яйцеклетках и эмбрионах двух групп. Также выяснилось, что инфицирование за 7-14 дней до забора яйцеклеток увеличивало количество извлеченных яйцеклеток, оплодотворенных яйцеклеток и эмбрионов хорошего качества.