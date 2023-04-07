Эксперт назвал успех нейросети Kandinsky 2.1 большой русской победой

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников высоко оценил качество генеративной российской модели на волне ее успеха перед американской ChatGPT. Сегодня стало известно, что всего четыре дня потребовалось генеративной модели Сбера достичь одного миллиона уникальных пользователей, а нашумевший ChatGPT набрала миллион пользователей за пять дней.

«Это не секрет, что отечественные программисты одни из лучших в мире. Сегодня внимание многих стран приковано к российским разработкам. В их число входят Китай, Япония, США и другие. Успех нейросети Kandinsky 2.1 можно считать большой русской победой», — отметил он.

Напомним, что нейросеть была анонсирована 4 апреля. Она способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Новая модель Kandinsky 2.1 унаследовала веса предыдущей версии, обученной на один миллиард пар «текст — изображение», и была дополнительно обучена на 170 миллионов пар «текст — изображение» высокого разрешения. Затем она дообучалась на отдельно собранном датасете из двух миллионов пар качественных изображений. В данный сет попали картинки с описаниями в таких традиционно сложных для нейросетей областях, как тексты и лица людей.