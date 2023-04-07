Путин поручил продумать создание межвузовской квантовой сети связи

"В рамках реализации дорожной карты развития сквозной цифровой технологии "Квантовые технологии" представить предложения по созданию межуниверситетской квантовой сети связи и привлечению к работе по ее созданию студентов и аспирантов ведущих российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций", - говорится в одном из пунктов.