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14 минут назад

Путин поручил продумать создание межвузовской квантовой сети связи

ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по формированию межвузовской квантовой сети связи. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин поручил продумать создание межвузовской квантовой сети связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках реализации дорожной карты развития сквозной цифровой технологии "Квантовые технологии" представить предложения по созданию межуниверситетской квантовой сети связи и привлечению к работе по ее созданию студентов и аспирантов ведущих российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций", - говорится в одном из пунктов.

Поручение дано правительству РФ совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. При необходимости они же должны обеспечить внесение изменений в указанную дорожную карту.

Доклады по этой теме глава государства ждет до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года.

Наука и техника,Владимир Путин,МГУ,Правительство РФ,
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