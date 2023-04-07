Путин поручил продумать создание межвузовской квантовой сети связи

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по формированию межвузовской квантовой сети связи. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.
"В рамках реализации дорожной карты развития сквозной цифровой технологии "Квантовые технологии" представить предложения по созданию межуниверситетской квантовой сети связи и привлечению к работе по ее созданию студентов и аспирантов ведущих российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций", - говорится в одном из пунктов.
Поручение дано правительству РФ совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. При необходимости они же должны обеспечить внесение изменений в указанную дорожную карту.
Доклады по этой теме глава государства ждет до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года.