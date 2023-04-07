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14 минут назад

В России попросили заблокировать Reddit

Lenta.ruиещё 2

В Ленинский районный суд Владимира поступило требование от военной прокуратуры Западного военного округа Владимирского гарнизона заблокировать в России американский развлекательный портал Reddit. О том, что суд попросили ограничить доступ к ресурсу, сообщает ТАСС.

В России попросили заблокировать Reddit
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что прокурор в исковом заявлении просит признать контент на Reddit запрещенным к распространению в России и заблокировать портал. Ответчик, согласно карточке судебного дела — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области.

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Рассмотрение иска состоится 11 мая.

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