В России попросили заблокировать Reddit

В Ленинский районный суд Владимира поступило требование от военной прокуратуры Западного военного округа Владимирского гарнизона заблокировать в России американский развлекательный портал Reddit. О том, что суд попросили ограничить доступ к ресурсу, сообщает ТАСС.

Уточняется, что прокурор в исковом заявлении просит признать контент на Reddit запрещенным к распространению в России и заблокировать портал. Ответчик, согласно карточке судебного дела — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области.