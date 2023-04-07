iOS 16.4 резко сокращает время работы iPhone от батареи

Проект iAppleBytes провёл тестирование времени автономной работы различных смартфонов Apple, работающих на разных версиях iOS. Оказалось, что последняя версия ОС от яблочной компании, iOS 16.4, значительно уменьшает время автономной работы устройств.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В тестировании поучаствовали шесть поколений устройств: iPhone 8, SE2020, XR, 11, 12 и iPhone 13. Результаты видео оказались неожиданными, поскольку продемонстрировали значительное снижение автономности устройств, работающих на последней версии iOS - 16.4.

Согласно результатам испытания, наихудшие показатели автономности устройства продемонстрировали под управлением iOS 15.7 и 16.4. Примечательно, что в случае iPhone 13, разница в показателях порой достигает 20%. Такая же динамика характерна для iPhone XR и iPhone 12.

В то же время iPhone 11, SE2020 и iPhone 8 показали стабильные показатели автономности независимо от версии ОС с незначительным снижением при переходе на iOS 16.4.