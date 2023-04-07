Климатолог заявил, что несколько регионов будут затоплены из-за глобального потепления

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что в будущем несколько регионов могут быть затоплены из-за глобального потепления. Об этом сообщает «Радио 1».

По мнению Киселева, регионы, расположенные на островах и в низменностях, могут быть затоплены из-за глобального потепления. В группе риска находятся Нидерланды и Венеция, а также окрестности Санкт-Петербурга. При этом сам Петербург может избежать опасности из-за дамбы.

Как объяснил климатолог, к затоплению может привести таяние Арктики. Кроме того, увеличится число и других опасных природных явлений – эксперт предупреждает, что по всему миру возрастёт число засух и штормов.