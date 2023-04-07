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59 минут назад

Климатолог заявил, что несколько регионов будут затоплены из-за глобального потепления

Елена Прошина

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что в будущем несколько регионов могут быть затоплены из-за глобального потепления. Об этом сообщает «Радио 1».

Климатолог заявил, что несколько регионов будут затоплены из-за глобального потепления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Киселева, регионы, расположенные на островах и в низменностях, могут быть затоплены из-за глобального потепления. В группе риска находятся Нидерланды и Венеция, а также окрестности Санкт-Петербурга. При этом сам Петербург может избежать опасности из-за дамбы.

Как объяснил климатолог, к затоплению может привести таяние Арктики. Кроме того, увеличится число и других опасных природных явлений – эксперт предупреждает, что по всему миру возрастёт число засух и штормов.

Ранее эксперт рассказал, что глобальное потепление также приведёт к выбросу токсичных промышленных отходов в окружающую среду.

Наука и техника,Андрей Киселев,
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