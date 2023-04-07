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Первый складной смартфон Meizu получит 200-Мп камеру

После возвращения на рынок флагманских смартфонов с серией Meizu 20 похоже, что компания теперь планирует найти место в нише складных телефонов. Вице-президент компании недавно подтвердил, что выпустит гибкое устройство к концу этого года.

Первый складной смартфон Meizu получит 200-Мп камеру
© Ferra.ru

Согласно снимку экрана, опубликованному в китайской соцсети Weibo, грядущий складной смартфон Meizu, который, вероятно, будет называться Meizu 20 Fold, получит основную камеру на 200 Мп. Видно, что это будет сенсор Samsung ISOCELL HP1.

Если информация правдива, это может дать Meizu 20 Fold преимущество над грядущим Galaxy Z Fold 5, по крайней мере, в плане камеры.

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