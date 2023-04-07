Первый складной смартфон Meizu получит 200-Мп камеру

После возвращения на рынок флагманских смартфонов с серией Meizu 20 похоже, что компания теперь планирует найти место в нише складных телефонов. Вице-президент компании недавно подтвердил, что выпустит гибкое устройство к концу этого года.

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Согласно снимку экрана, опубликованному в китайской соцсети Weibo, грядущий складной смартфон Meizu, который, вероятно, будет называться Meizu 20 Fold, получит основную камеру на 200 Мп. Видно, что это будет сенсор Samsung ISOCELL HP1.