Google по ошибке начислила пользователям от $ 10 до $ 1 тыс

Деньги начислили по программе вознаграждения Google Pay, по ней обычно переводят кэшбек за покупки. Но в сообщениях было указано, что это деньги за тесты системы денежных переводов сотрудниками. Корпорация объявила, что уже отзывает деньги. Её представители отметили, что если по тем или иным причинам сделать она этого не сможет, то средства оставят пользователям.