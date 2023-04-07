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13 минут назад

Google по ошибке начислила пользователям от $ 10 до $ 1 тыс — и не требует возврата

Чемпионат.com

Google из-за технической ошибки начислила некоторым пользователям Google Pay от $ 10 до $ 1 тыс. Оказалось, что эти средства предназначались сотрудникам корпорации за участие в тестах.

Google по ошибке начислила пользователям от $ 10 до $ 1 тыс
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Деньги начислили по программе вознаграждения Google Pay, по ней обычно переводят кэшбек за покупки. Но в сообщениях было указано, что это деньги за тесты системы денежных переводов сотрудниками. Корпорация объявила, что уже отзывает деньги. Её представители отметили, что если по тем или иным причинам сделать она этого не сможет, то средства оставят пользователям.

Письмо от Google с сообщением об ошибке с начислениями денег пользователям Google Pay

GOOGLE

В начале года Google презентовала нейросеть MusicLM — она предназначена для генерации музыки по текстовым запросам пользователей. Это не первая подобная программа. Но благодаря широкой музыкальной библиотеке, которая доступна корпорации, её ИИ способно создавать более качественные музыкальные полотна.

Наука и техника,Google,
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