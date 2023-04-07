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18 минут назад

Учёные нашли общее между тиграми и людьми

Ferra.ru

Уч\ные провели исследование, в котором оценили личность 248 амурских тигров с помощью специального теста. Они выяснили, что у каждого животного есть свои уникальные черты характера, которые влияют на его здоровье, питание, размножение и выживание.

Учёные нашли общее между тиграми и людьми
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уч\ные использовали адаптированный под тигров тест личности человека, который измерял 70 показателей, таких как уверенность, искренность или жестокость. Опросник, конечно, заполняли не тигры, а люди, которые хорошо их знали и наблюдали за ними каждый день.

Так, многие тигры демонстрировали «величие»: они были сильными, активными, успешными в охоте и спаривании. Они также имели более высокий статус среди своих сородичей.

Некоторые тигры были более «уравновешенными»: они были нежными, искренними и любвеобильными. Эти черты помогали им устанавливать доверительные отношения с детёнышами.

Наука и техника,
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