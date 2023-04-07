Аудитория новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky достигла 1 млн пользователей

За 4 дня после выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 аудитория нейросети достигла 1 млн уникальных пользователей, которые уже сгенерировали свыше 5 млн. изображений, сообщает пресс-служба Сбера. В лидерах такие запросы как: кот, любовь, космос и счастье.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

В компании уточняют, что протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai, а также на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Кроме того, оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении «Салют» и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Модель знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.