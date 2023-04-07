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39 минут назад

Аудитория новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky достигла 1 млн пользователей

Газета.Ru

За 4 дня после выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 аудитория нейросети достигла 1 млн уникальных пользователей, которые уже сгенерировали свыше 5 млн. изображений, сообщает пресс-служба Сбера. В лидерах такие запросы как: кот, любовь, космос и счастье.

Аудитория новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky достигла 1 млн пользователей
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

В компании уточняют, что протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai, а также на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Кроме того, оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении «Салют» и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Модель знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.

В Сбере напоминают, что нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Наука и техника,Сбербанк России,
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