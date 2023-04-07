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50 минут назад

ChatGPT ложно обвинил американца в сексуальном домогательстве

Газета.Ru

Чат-бот ChatGPT на базе искусственного интеллекта от компании OpenAI выдумал историю про сексуальное домогательство со стороны американского профессора права Джонатана Терли. Об этом сообщает издание The Washington Post.

ChatGPT ложно обвинил американца в сексуальном домогательстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нейросеть написала историю, согласно которой Терли во время одной из поездок с классом на Аляску отпускал развратные комментарии в адрес одного из студентов, а также пытался к нему прикоснуться. Приводя эти факты, бот ChatGPT ссылался на статью в The Washington Post за март 2018 года.

О том, что ChatGPT сочинил про него такую небылицу, Терли узнал от своего коллеги-юриста из Калифорнии. Товарищ профессора решил в рамках эксперимента спросить у нейросети, каких правоведов, которых обвиняли в харассменте, она знает. Одним из них оказался Терли.

«Это было довольно страшно. Утверждения такого рода крайне вредны для репутации», – сказал ученый журналистам.

Профессор не стал ждать скандала и обратился в The Washington Post сам. Он рассказал журналистам, что никогда не бывал на Аляске и тем более не домогался учеников. Издание встало на сторону ученого, поскольку статья, на которую ссылается ChatGPT, никогда не публиковалась.

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