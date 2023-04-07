ChatGPT ложно обвинил американца в сексуальном домогательстве

Чат-бот ChatGPT на базе искусственного интеллекта от компании OpenAI выдумал историю про сексуальное домогательство со стороны американского профессора права Джонатана Терли. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Нейросеть написала историю, согласно которой Терли во время одной из поездок с классом на Аляску отпускал развратные комментарии в адрес одного из студентов, а также пытался к нему прикоснуться. Приводя эти факты, бот ChatGPT ссылался на статью в The Washington Post за март 2018 года.

О том, что ChatGPT сочинил про него такую небылицу, Терли узнал от своего коллеги-юриста из Калифорнии. Товарищ профессора решил в рамках эксперимента спросить у нейросети, каких правоведов, которых обвиняли в харассменте, она знает. Одним из них оказался Терли.

«Это было довольно страшно. Утверждения такого рода крайне вредны для репутации», – сказал ученый журналистам.