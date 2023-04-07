Раскрыты характеристики камер складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5

По словам одного инсайдера, Galaxy Z Fold5 будет предлагать те же 50-мегапиксельную основную, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную и 10-мегапиксельную телефото камеры, что и Galaxy Z Fold4. Z Flip5 также сохранит двойную 12-мегапиксельную камеру с широким и сверхшироким объективами.

Хорошей новостью является то, что телефоны, как сообщается, будут поставляться с новыми сенсорами, что должно привести к лучшему качеству изображения. Пока неясно, будут ли обновлены все датчики или только некоторые из них.