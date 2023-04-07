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40 минут назад

Какие рисунки россияне просят нарисовать у нейросети

Ferra.ru

Четыре дня назад Сбер выпустил новую версию нейросети Kandinsky 2.1, которая способна генерировать изображения по текстовому запросу. Программой уже успел воспользоваться 1 млн уникальных пользователей.

Какие рисунки россияне просят нарисовать у нейросети
Фото: ferra.ruferra.ru

Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Ещё Kandinsky 2.1 доступен в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Всего за четыре дня пользователи сгенерировали более пяти миллионов изображений. Чаще всего создавать картинки по запросам со словами «кот», «любовь», «космос» и «счастье».

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