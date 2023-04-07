Какие рисунки россияне просят нарисовать у нейросети

Четыре дня назад Сбер выпустил новую версию нейросети Kandinsky 2.1, которая способна генерировать изображения по текстовому запросу. Программой уже успел воспользоваться 1 млн уникальных пользователей.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Ещё Kandinsky 2.1 доступен в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».