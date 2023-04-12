От черной мамбы до анаконды: самые большие змеи в мире

Змеи — крайне интересные создания, которых непросто изучить в дикой природе. Мало того, что к некоторым из них опасно приближаться, так они еще и не любят подолгу задерживаться на одном месте. Портал Science Focus рассказал о самых больших змеях на планете.

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Королевская коричневая змея

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Pseudechis australis обитает в Австралии: эта змея известна своим высокотоксичным ядом. В дикой природе особи этого вида могут достигать длины до 3,3 метров. Они не так опасны, как некоторые другие австралийские змеи, однако в больших дозах их яд может вызвать тромбы и повреждение мышц.

Обыкновенный удав

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Неядовитые удавы, обычно встречающиеся в тропических регионах Южной Америки. Они обладают огромным разнообразием расцветок и камуфляжных узоров, что позволяет им сливаться с окружением. Как правило, змеи этого вида вырастают до 4 метров, причем самки обычно немного больше самцов.

Черная мамба

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Африканская черная мамба — одна из самых опасных змей на планете. Она прекрасно чувствует себя как на земле, так и на деревьях. Среднестатистическая черная мамба вырастает до 3 метров, однако некоторые взрослые особи достигают где-то 4,5 метров. При нападении черная мамба способна атаковать со скоростью 16 км/ч!

Индийский питон

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Индийский питон — прообраз персонажа Каа из мультфильма «Книга Джунглей». Он не ядовит, весьма нерасторопен и спокоен. Самую крупную особь этого вида обнаружили в Пакистане: длина змеи составляла 4,6 метра при весе 52 килограмма.

Королевская кобра

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Королевская кобра — самая длинная ядовитая змея в списке; ее размеры достигают от 3,2 до 4 метров, а один раз в дикой природе заметили особь длиной 5,85 метров. Как правило, они охотятся на других змей, включая собственных сородичей, но способны защититься от человека при помощи смертельно опасного нейротоксина.

Иероглифовый питон

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Самая большая африканская змея. Иероглифовый питон — грозный член семейства удавов, который в дикой природе питается, например, обезьянами и крокодилами: длина до 6 метров позволяет им охотиться на большую добычу. Их также можно узнать по характерным треугольным узорам под глазами и острым зубам.

Темный тигровый питон

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Могучий тигровый питон может достичь длины в 5 метров, однако официальный рекорд принадлежит особи по кличке «Малыш» — эта змея выросла до 5,74 метра. Еще ходят слухи, что в природе заметили темного тигрового питона длиной 8,2 метра, но эти сведения не получилось подтвердить. Кроме того, из-за нелегальной торговли животными, темный тигровый питон считается инвазивным видом в американском штате Флорида.

Аметистовый питон

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Аметистовый питон обитает в Индонезии, Австралии и Папуа-Новой Гвинее. Они охотятся на валлаби и мелких грызунов, поджидая на водопое, да и сами неплохо умеют плавать. Аметистовые питоны чаще всего вырастают до 5 метров, но бывали и случаи, когда их длина достигала 8,5 метров.

Сетчатый питон

Самой длинной змеей, содержавшейся в неволе, был сетчатый питон, который вырос до 10 метров. Дикие сетчатые питоны обычно достигают размеров до 8 метров: они получили свое название благодаря уникальному узору на коже, который сложно с чем-то спутать.

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Анаконда

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