Названы лучшие смартфоны стоимостью до 15 тысяч рублей

Авторы портала «Палач» назвали лучшие Android-смартфоны стоимостью до 15 тыс. руб.

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Первое место закрепилось за бюджетным Poco M5s, получившим AMOLED-экран на 6,43 дюйма, чип MediaTek Helio G95 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон также оснащен системой из четырех камер: основной на 64 Мп, ультраширокоугольной с разрешением 8 Мп, макромодулем и датчиком глубины по 2 Мп.

На втором месте оказался Samsung Galaxy A23, который оснащен 6,6-дюймовым PLS-дисплеем с частотой 90 Гц, чипсетом Snapdragon 680 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт. В Galaxy A23 используется основная камера с разрешением 50 Мп и OIS, ультраширокоугольная на 5 Мп, а также датчик глубины и макромодуль по 2 Мп каждый.