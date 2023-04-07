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17 минут назад

НАСА запустило интерактивную карту Марса

Никита Бородкин

Космическое агентство НАСА завершило работу над интерактивной картой Красной планеты. Опубликованное на сайте организации изображение имеет самое высокое разрешение из когда либо созданных — 5,7 триллиона пикселей.

НАСА запустило интерактивную карту Марса
Фото: UnsplashUnsplash

На карте отмечены все популярные точки ландшафта Марса, в том числе самая большая гора Olympus Mons. Также можно найти скалы, ударные кратеры и следы пыльных вихрей.

Авторы работы, специалисты Лаборатории визуализации планет Калифорнийского технологического института, потратили на создание карты шесть лет. Все фотографии для нее сделала станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Всего ученым пришлось соединить 110 тысяч снимков.

Сейчас на карте можно увидеть 99,5% красной планеты. Оставшиеся снимки MRO пока не сфотографировал и их могут добавить позднее. Сам доступ к карте, которая уже имеет схожий с Google Earth функционал, бесплатен.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,Google,
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