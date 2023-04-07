НАСА запустило интерактивную карту Марса

Космическое агентство НАСА завершило работу над интерактивной картой Красной планеты. Опубликованное на сайте организации изображение имеет самое высокое разрешение из когда либо созданных — 5,7 триллиона пикселей.

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На карте отмечены все популярные точки ландшафта Марса, в том числе самая большая гора Olympus Mons. Также можно найти скалы, ударные кратеры и следы пыльных вихрей.

Авторы работы, специалисты Лаборатории визуализации планет Калифорнийского технологического института, потратили на создание карты шесть лет. Все фотографии для нее сделала станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Всего ученым пришлось соединить 110 тысяч снимков.