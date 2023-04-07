В РФ назвали сроки запуска доставки товаров беспилотниками

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков допустил, что в 2025-2030 годах в России начнут доставлять товары и еду беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радио Sputnik.

По словам Осьмакова, доставка беспилотниками уже встречается, но ее необходимо «дооформить» юридически.

«Потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов, всех этих вещей — вообще город сложный», — отметил замминистра.

В течение 2023 года Минпромторг вместе с Минтрансом и Росавиацией проработает законодательство для использования беспилотников. Он отметил, что существуют ограничения по высоте полетов, выдаче разрешений на полеты и по объектам, которые можно снимать с дронов.

«Еще с учетом специфики той ситуации, которая у нас сейчас есть, в отдельных регионах просто в принципе запрещено использовать беспилотники. Поэтому нормативное регулирование — как можно летать, где можно летать, и так далее, — это вообще ключевая вещь», — заключил замминистра.

Стартап Parallel Flight Technologies ранее разработал технологию, позволяющую дронам нести тяжелые грузы более двух часов. В стартапе отмечали, что благодаря этому дроны смогут участвовать в поисково-спасательных операциях, логистических миссиях (в том числе по доставке лекарств) и для борьбы с лесными пожарами.