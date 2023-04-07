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31 минуту назад

В клавиатуре SwiftKey на Android появился встроенный ChatGPT

Газета.Ru

В бета-версии клавиатуры SwiftKey для Android появилась нативная поддержка нейросети ChatGPT. Об этом сообщает портал 9to5google.

В клавиатуре SwiftKey на Android появился встроенный ChatGPT
Фото: ShutterstockShutterstock

Отмечается, что в клавиатуре появилась кнопка, вызывающая поисковик Bing, в который встроен чат-бот ChatGPT 4. Так, когда открыта клавиатура, пользователь может использовать нейросеть, задавая запрос в текстовом или голосовом режиме.

Пока нововведение доступно исключительно в бета-версии клавиатуры SwiftKey на Android. Информация о появлении поисковика Bing с ChatGPT в программе клавиатуры на iPhone пока не сообщается. Также неизвестно, когда эта функция заработает в стабильной версии приложения.

Вероятнее всего, в России Bing в клавиатуре будет работать исключительно в качестве поисковика, так как для жителей РФ функции встроенного чат-бота недоступны.

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