17 удивительных функций Telegram, о которых все забывают

Telegram — крайне популярный мессенджер, которым пользуются миллионы людей по всему миру. Однако лишь малый процент пользователей знает обо всех возможностях приложения, которых, на секундочку, немало. Портал 3dnews.ru рассказал о полезных, но не самых очевидных функциях Telegram.

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Автоматическая чистка кэша

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Telegram, как и многие другие мессенджеры, сохраняет сообщения, изображения и другие медиафайлы в виде кэша, чтобы пользователи могли в любой момент открыть сохраненные раннее данные. По этой причине кэш имеет свойство быстро разрастаться до огромных размеров и занимать много свободной памяти, однако Telegram позволяет настроить автоматическую очистку ненужных файлов в меню «Настройки» — «Данные и память» — «Использование памяти». Вы можете либо очищать кэш в определенных категориях чатов, либо удалять файлы по прошествии выбранного периода времени, а также задать максимальный объем кэша.

Удаление сообщений по таймеру

Telegram уделяет немало внимания сохранности частной информации: например, приложение разрешает автоматически очищать истории сообщений в диалогах. Перейдите в нужную беседу, нажмите на иконку настроек в правом верхнем углу и выберите параметр «Автоудаление» — там можно задать период, после которого история будет регулярно очищаться. Помимо этого, в общих настройках Telegram можно настроить аналогичную функцию для всех чатов в принципе.

Двухфакторная аутентификация

Если вы хотите дополнительно защитить свой аккаунт, помимо одноразового пароля по SMS вы можете также настроить т.н. облачный пароль — его тоже нужно будет вводить при входе в учетную запись. Для настройки зайдите в меню «Конфиденциальность» — «Облачный пароль».

Блокировка голосовых сообщений и видео (Premium-подписка)

Подписчики Telegram Premium могут запретить собеседникам присылать голосовые сообщения и видео — специально для тех, кто терпеть не может подобные вещи. Перейдите в меню «Конфиденциальность» — «Голосовые сообщения». Запрет можно настроить как для всех чатов, так и для конкретных диалогов.

Закрепление диалогов и сообщений

При большом количестве диалогов, подписок на чаты и каналы, иногда бывает тяжело следить за самыми важными. Поэтому в Telegram есть удобная возможность закреплять самые нужные чаты: для этого достаточно лишь кликнуть на диалог правой клавишей мыши и нажать «Закрепить». На мобильных версиях мессенджера нужно сделать долгое нажатие на чат. То же самое касается и отдельных сообщений в диалогах.

Код-пароль

Если вы переживаете, что за вашей перепиской могут подглядеть любопытные глаза, содержание диалогов можно защитить кодом-паролем в меню «Конфиденциальность» — «Код-пароль». При включенном коде в списке чатов появится значок замка: если нажать на него, то приложение заблокируется, и для отключения блока необходимо будет ввести заданный вами пароль. Причем в качестве кода на мобильной версии Telegram можно также использовать отпечаток пальца или Face ID.

Отправка сообщений без звука

Не каждый любит получать звуковые уведомления о полученных сообщениях, а отключать все звуки иногда тоже не вариант. Если вы не хотите беспокоить получателя или не вовремя отвлечь его, то сообщения можно отправлять и без звука: на мобильной версии для этого нужно нажать и удерживать кнопку «Отправить», пока не появится опция «Отправить без звука». На ПК-версии кликните на ту же кнопку правой клавишей мыши.

Отложенные сообщения

Telegram позволяет заранее планировать отправку сообщений в диалогах: это удобно для координации задач, рабочих уведомлений и других деловых задач. Опять же, чтобы создать отложенное сообщение, зажмите кнопку «Отправить» и выберите опцию «Отправить позже», после чего назначьте желаемое время отправки.

Перевод сообщений с иностранных языков

Встроенные переводчики имеются во многих приложениях, в том числе и в Telegram. Чтобы перевести сообщение, кликните по нему правой клавишей мыши и выберите опцию «Перевести». Настройки Telegram также позволяет выбрать языки.

Перевод чатов с иностранных языков (Premium-подписка)

Подписчикам Premium помимо перевода отдельных сообщений доступна функция перевода чатов целиком: актуально, например, для новостных каналов и рассылок на английском. Чтобы перевести чат, откройте диалог, нажмите на значок опций и выберите «Перевод».

Распознавание текста по изображению (iOS)

На устройствах на базе iOS 13 и выше поддерживается функция распознавания англоязычного текста на фотографиях: не важно, машинного или рукописного. Она позволяет вам быстро скопировать текст, не переписывая его вручную. Разработчики утверждают, что содержимое текста конфиденциально и проходит непосредственно на устройстве, без передачи информации на сторонние серверы.

Расшифровка голосовых сообщений и видео в текст (Premium-подписка)

Еще одна полезная функция для тех, кто принципиально не любит голосовые сообщения. Telegram способен довольно четко расшифровывать их в текст: для конверсии звука в обычное сообщение достаточно лишь нажать на значок выпадающего окна. Но предупреждаем, что расшифровка не распространяется на прикрепленные медиафайлы.

Редактирование изображений и видео

Перед отправкой медиафайлов Telegram позволяет немного подкорректировать их. Например, поменять ориентацию изображения, изменить яркость, насыщенность цветов и другие параметры, или же наложить текст поверх картинки. Для того, чтобы открыть фоторедактор, нужно приложить картинку к сообщению, однако видеоредактор доступен только при загрузке ролика в «Избранное» на мобильном Telegram.

Картинка в картинке

Telegram имеет встроенный проигрыватель — таким образом, вы можете смотреть видео в режиме «картинка в картинке». Это позволит вам, например, смотреть любимый YouTube-канал, не переключаясь между приложениями.

Режим энергосбережения

На мобильных устройствах Telegram поддерживает режим энергосбережения, который активируется в настройках. Он продляет время автономной работы за счет отключения анимированного интерфейса, звонков, стикеров, эмодзи, автоматического воспроизведения медиа и других параметров. Режим можно настроить таким образом, чтобы он включался при падении заряда батареи ниже желаемой планки.

Секретные чаты

Секретные чаты — незаменимая вещь для переписок, которые желательно сохранить в тайне. Они доступны только на мобильных устройствах и только для диалогов наедине: никаких групповых чатов или секретных рассылок. Нажмите на контакт в списке диалогов, откройте опции и выберите «Начать секретный чат». Сообщения из секретных чатов нельзя пересылать другим пользователям, причем содержимое беседы не синхронизируется с серверами Telegram и хранится только на конкретном устройстве. Вы также можете настроить автоматическое уничтожение переписки по таймеру.

Спойлеры в чате