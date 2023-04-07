Астрономы попросили людей не искать метеориты с помощью магнитов

Учёные обнаружили, что магниты, которые используются для поиска метеоритов на Земле, могут повредить ценную информацию о прошлом Марса, которая хранится в этих космических камнях.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Один из таких метеоритов — «Чёрная красавица», найденный в Сахаре в 2011 году. Он содержит воду и минералы, которые должны были запечатлеть влияние магнитного поля Марса. Однако исследования показали, что эти данные были стёрты под воздействием куда более сильного магнитного поля.