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1 час назад

Астрономы попросили людей не искать метеориты с помощью магнитов

Ferra.ru

Учёные обнаружили, что магниты, которые используются для поиска метеоритов на Земле, могут повредить ценную информацию о прошлом Марса, которая хранится в этих космических камнях.

Астрономы попросили людей не искать метеориты с помощью магнитов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Один из таких метеоритов — «Чёрная красавица», найденный в Сахаре в 2011 году. Он содержит воду и минералы, которые должны были запечатлеть влияние магнитного поля Марса. Однако исследования показали, что эти данные были стёрты под воздействием куда более сильного магнитного поля.

Учёные провели эксперименты с земными базальтами, богатыми железом. Их размещали на разной дистанции от неодимового магнита. После этого делали срезы и определяли ориентацию намагниченных частиц. Оказалось, что магниты меняют ориентацию намагниченных частиц. Это приводит к потере научной ценности образцов. Поэтому учёные призывают охотников за метеоритами не использовать магнитные детекторы.

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