В NASA предупредили о «сбежавшей» черной дыре

В NASA заявили, что «невидимый монстр» в виде «сбежавшей» черной дыры оказался на свободе и путешествует по Вселенной. Об этом сообщает Daily Mail.

Сверхмассивная черная дыра мчится по Вселенной так быстро, что если бы она находилась в Солнечной системе, то могла бы преодолеть 384 400 километров от Земли до Луны всего за 14 минут. Сейчас она находится на расстоянии в 7,5 миллиарда световых лет от Земли.

Черная дыра, весящая 20 миллионов солнц, оставила за собой звездный след протяженностью в колоссальные 200 тысяч световых лет — вдвое больше диаметра Млечного Пути.

Профессор Питер ван Доккум, ведущий автор исследования из Йельского университета, заявил, что газ из звёздного следа охлаждается и способен образовывать звезды.

«Итак, мы наблюдаем за звездообразованием, которое следует за черной дырой», — заявил Питер ван Доккум.

Изображения телескопа «Хаббл» показывают, что черная дыра находится на одном конце колонны, которая тянется назад к своей родительской галактике.

На конце этой колонны находится «удивительно яркий сгусток ионизированного кислорода», который, по предположению исследователя, вероятно, является результатом тепла от движения черной дыры.

Исследователи полагают, что «сбежавшая» черная дыра вырвалась в результате слияния двух галактик около 50 миллионов лет назад и «примешивания» третьей. Когда появилась третья галактика со своей собственной черной дырой, все три смешались, что привело к «хаотичной и нестабильной конфигурации». Одна из черных дыр, вероятно, украла импульс у двух других и была выброшена за пределы галактики-хозяйки.