Google Chrome получит поддержку продвинутой 3D-графики

Google представила новый графический API WebGPU для браузера Chrome, который позволяет использовать современные возможности GPU для рендеринга графики. Технология доступна в бета-версии Chrome 113.

Фото: Google Google

WebGPU разрабатывается с 2017 года командой GPU for the Web, в которую входят специалисты из Google, Mozilla, Apple, Intel и Microsoft. Принцип работы API основан на DirectX 12, Metal и Vulkan и даёт разработчикам больше контроля над вычислениями на видеокарте.

Google называет WebGPU первым шагом к развитию более продвинутых графических функций для браузера. В будущем API будет обновляться и получать новые возможности, такие как более глубокий доступ к ядрам шейдеров. Разработчикам предлагают оставлять свои отзывы и предложения по улучшению WebGPU.