Xiaomi 13 Ultra официально появится в продаже в России

Компания Xiaomi готовится к презентации своего флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, который, как оказалось, поступит в продажу в России. Это стало известно из публикаций польского инсайдера kacskrz в Twitter.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Компания Xiaomi уже официально объявила, что презентация смартфона Xiaomi 13 Ultra состоится в апреле. Также заявлено, что новинка впервые для этой линейки будет представлена на международном рынке — прошлые модели линейки Ultra продавались лишь на территории Китая. Однако страны, в которых будет представлен Xiaomi 13 Ultra, и дата анонса пока не раскрываются.

Как заявляет инсайдер kacskrz, смартфон будет представлен в Китае, странах Европы, России и Тайване. Данное предположение обусловлено на основе списка прошивок для Xiaomi 13 Ultra под соответствующие регионы. Таким образом, Xiaomi 13 Ultra поступит в продажу в России и получит официальную прошивку с индексом RU.