Xiaomi 13 Ultra официально появится в продаже в России

Компания Xiaomi готовится к презентации своего флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, который, как оказалось, поступит в продажу в России. Это стало известно из публикаций польского инсайдера kacskrz в Twitter.
Компания Xiaomi уже официально объявила, что презентация смартфона Xiaomi 13 Ultra состоится в апреле. Также заявлено, что новинка впервые для этой линейки будет представлена на международном рынке — прошлые модели линейки Ultra продавались лишь на территории Китая. Однако страны, в которых будет представлен Xiaomi 13 Ultra, и дата анонса пока не раскрываются.
Как заявляет инсайдер kacskrz, смартфон будет представлен в Китае, странах Европы, России и Тайване. Данное предположение обусловлено на основе списка прошивок для Xiaomi 13 Ultra под соответствующие регионы. Таким образом, Xiaomi 13 Ultra поступит в продажу в России и получит официальную прошивку с индексом RU.
Ожидается, что Xiaomi 13 Ultra получит системы из четырех 50-мегапиксельных камер, AMOLED-экран с разрешением QHD+, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. По слухам, стоимость новинки в Китае составит 6 тыс. юаней (около 70,2 тыс. руб.), однако цена флагмана в России пока не сообщается.