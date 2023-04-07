Китай испытывает двигатель Стирлинга на орбите

Китай недавно объявил о завершении первого испытания преобразователя Стирлинга на орбите. Экипаж миссии «Шэньчжоу-15» провел испытание на борту космической станции «Тяньгун». Это была первая успешная проверка технологии в космосе.

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Подобно тому, как гидроэлектростанции вырабатывают энергию, установка Стирлинга преобразует тепло в электрическую энергию с помощью серии магнитов с поршневым приводом. Эти поршни используют источник топлива для выработки тепла, толкая магниты взад и вперед через катушку проволоки, генерируя электрический ток. Этот процесс известен как цикл Стирлинга, который более эффективен, чем системы на солнечных батареях и обычные аккумуляторы. По сравнению с другими системами питания, этот преобразователь легкий, имеет простую конструкцию, быстрый цикл запуска и низкий уровень шума.

Все это делает технологию привлекательной для инженеров космических аппаратов и планировщиков миссий, которые рассматривают ее как более устойчивое средство обеспечения энергией космических аппаратов и мест обитания. Она может уменьшить их зависимость от солнечной энергии, которая ограничена эффективностью солнечных элементов и не всегда доступна в определенных условиях. Например, в бассейне Южный полюс – Эйткен на Луне, где несколько агентств планируют построить исследовательские станции, лунная ночь длится четырнадцать дней.