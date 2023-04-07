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12 минут назад

Новый планшет Samsung окажется мощнее смартфона Galaxy S23

Ferra.ru

Ожидается, что Samsung выпустит свои новые планшеты высокого класса в конце этого года вместе с Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Уже известно, что Galaxy Tab S9 Ultra использует тот же чипсет, что и Galaxy S23, но похоже, что планшет работает даже лучше.

Новый планшет Samsung будет мощнее смартфона Galaxy S23
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инсайдер Tech_Reve обнаружил Galaxy Tab S9 Ultra с номером модели SM-X916B в базе данных Geekbench. Там указано, что грядущий флагманский планшет использует процессор Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy (кодовое название Kalama). Он имеет пиковую тактовую частоту 3,36 ГГц для основного ядра, тактовую частоту 2,8 ГГц для четырёх высокопроизводительных ядер и тактовую частоту 2 ГГц для трёх энергоэффективных ядер.

Планшет работает под управлением Android 13 и набрал 2054 балла в одноядерном тесте Geekbench 6.0 и 5426 баллов в многоядерном тесте. Эти результаты даже лучше, чем у серии Galaxy S23, которая набрала около 1950 баллов в одноядерном тесте и около 4850 баллов в многоядерном. Вероятно, это связано с лучшим отводом тепла.

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