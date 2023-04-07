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56 минут назад

Космонавт Дмитрий Петелин сравнил бесконечность космоса с русской душой

ТАСС

Российский космонавт Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, сравнил мощь ракеты и бесконечность космоса с русской душой.

Космонавт Петелин сравнил бесконечность космоса с русской душой
Фото: ТАССТАСС

"Мощь ракеты и бесконечность космоса - это как русская душа", - приводятся слова Петелина в Telegram-канале Роскосмоса в четверг.

В госкорпорации также рассказали, что девизом космонавта с детства является стремление к лучшему.

В начале апреля в Роскосмосе сообщили, что изображения космонавтов, ракет, космических станций и спутников можно будет увидеть на улицах Москвы ко Дню космонавтики. В частности в столице размещены фотографии Петелина, его коллег Сергея Прокопьева, Анны Кикиной, снимки со старта ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный и другие.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.

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