Космонавт Петелин сравнил бесконечность космоса с русской душой

Российский космонавт Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, сравнил мощь ракеты и бесконечность космоса с русской душой.

Фото: ТАСС ТАСС

"Мощь ракеты и бесконечность космоса - это как русская душа", - приводятся слова Петелина в Telegram-канале Роскосмоса в четверг.

В госкорпорации также рассказали, что девизом космонавта с детства является стремление к лучшему.

В начале апреля в Роскосмосе сообщили, что изображения космонавтов, ракет, космических станций и спутников можно будет увидеть на улицах Москвы ко Дню космонавтики. В частности в столице размещены фотографии Петелина, его коллег Сергея Прокопьева, Анны Кикиной, снимки со старта ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный и другие.