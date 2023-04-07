Космический телескоп James Webb сделал точный снимок Урана и его колец
Американским астрофизикам удалось запечатлеть Уран, поймав в кадр его кольца и спутники.
Снимки были сделаны космической обсерваторией «Джеймс Уэбб» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Кадры получились настолько четкими, что на них можно заметить 11 из 13 известных колец Урана, два из которых – пылевые, а девять – основные. Некоторые кольца получились такими яркими, что сливаются на снимках в одно.
Кроме того, на кадрах видны шесть из 27 спутников ледяного гиганта и динамичную атмосферу. В кадр попали только самые яркие луны, остальные слишком тусклые, чтобы увидеть их за 12-минутную экспозицию, пишет «Федерал Пресс».