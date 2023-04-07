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Космический телескоп James Webb сделал точный снимок Урана и его колец

Американским астрофизикам удалось запечатлеть Уран, поймав в кадр его кольца и спутники.

Телескоп James Webb сделал точный снимок Урана
© NASA

Снимки были сделаны космической обсерваторией «Джеймс Уэбб» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Кадры получились настолько четкими, что на них можно заметить 11 из 13 известных колец Урана, два из которых – пылевые, а девять – основные. Некоторые кольца получились такими яркими, что сливаются на снимках в одно.

Кроме того, на кадрах видны шесть из 27 спутников ледяного гиганта и динамичную атмосферу. В кадр попали только самые яркие луны, остальные слишком тусклые, чтобы увидеть их за 12-минутную экспозицию, пишет «Федерал Пресс».

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