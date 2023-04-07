Телескоп James Webb сделал точный снимок Урана

Американским астрофизикам удалось запечатлеть Уран, поймав в кадр его кольца и спутники.

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Снимки были сделаны космической обсерваторией «Джеймс Уэбб» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Кадры получились настолько четкими, что на них можно заметить 11 из 13 известных колец Урана, два из которых – пылевые, а девять – основные. Некоторые кольца получились такими яркими, что сливаются на снимках в одно.