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29 минут назад

HP потребуется три месяца на устранение уязвимости в 50 популярных моделях принтеров

Газета.Ru

На устранение критической уязвимости в принтерах серии LaserJet компании HP потребуется около 90 дней. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

HP потребуется 3 месяца на устранение уязвимости в принтерах
Фото: Achim Raschka/Wikimedia CommonsAchim Raschka/Wikimedia Commons

Эта уязвимость получила идентификатор CVE-2023-1707. Она затрагивает около 50 популярных моделей принтеров HP — речь идет о корпоративных сериях HP Enterprise LaserJet и HP LaserJet Managed. Сообщается, что в случае успешной атаки злоумышленник может получить доступ к конфиденциальным данным, что особенно критично, учитывая, что целью являются офисные принтеры. Уровень опасности данной уязвимости был оценен в 9,1 балла из 10 возможных.

При этом новая версия прошивки с патчем, устраняющим уязвимость, появится не раньше, чем через три месяца, сообщили в HP.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что специализирующаяся на информационной безопасности российская компания Bi.Zone выявила в почтовом клиенте Microsoft Outlook критическую уязвимость, при помощи которой злоумышленники могут красть логины и пароли от e-mail своих жертв. Проблема находится в системе планирования встроенного в Outlook календаря.

Наука и техника,Microsoft,
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