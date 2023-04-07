HP потребуется 3 месяца на устранение уязвимости в принтерах

На устранение критической уязвимости в принтерах серии LaserJet компании HP потребуется около 90 дней. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

Фото: Achim Raschka/Wikimedia Commons Achim Raschka/Wikimedia Commons

Эта уязвимость получила идентификатор CVE-2023-1707. Она затрагивает около 50 популярных моделей принтеров HP — речь идет о корпоративных сериях HP Enterprise LaserJet и HP LaserJet Managed. Сообщается, что в случае успешной атаки злоумышленник может получить доступ к конфиденциальным данным, что особенно критично, учитывая, что целью являются офисные принтеры. Уровень опасности данной уязвимости был оценен в 9,1 балла из 10 возможных.

При этом новая версия прошивки с патчем, устраняющим уязвимость, появится не раньше, чем через три месяца, сообщили в HP.