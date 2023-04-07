Обновление для флагмана Samsung испортило его аккумулятор

В начале апреля Samsung выпустила крупное обновление для смартфонов серии Galaxy S23, однако вскоре многие пользователи начали жаловаться на снижение автономности своих гаджетов. Об этом сообщает сетевое издание IXBT.

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Так, на форуме техподдержки Samsung и в социальных сетях появилось много недовольных отзывов от владельцев флагманов Galaxy S23. Пользователи утверждают, что смартфоны расходуют заряд аккумулятора гораздо быстрее, чем до обновления.

Апрельская прошивка принесла в смартфоны ряд улучшений, в том числе по работе камеры смартфонов. Однако, по словам владельцев Galaxy S23, вместе с этим вырос и расход аккумулятора в режиме ожидания — с 2-3% до 5-6%.