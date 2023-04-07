Обновление для флагмана Samsung испортило его аккумулятор

В начале апреля Samsung выпустила крупное обновление для смартфонов серии Galaxy S23, однако вскоре многие пользователи начали жаловаться на снижение автономности своих гаджетов. Об этом сообщает сетевое издание IXBT.
Так, на форуме техподдержки Samsung и в социальных сетях появилось много недовольных отзывов от владельцев флагманов Galaxy S23. Пользователи утверждают, что смартфоны расходуют заряд аккумулятора гораздо быстрее, чем до обновления.
Апрельская прошивка принесла в смартфоны ряд улучшений, в том числе по работе камеры смартфонов. Однако, по словам владельцев Galaxy S23, вместе с этим вырос и расход аккумулятора в режиме ожидания — с 2-3% до 5-6%.
Samsung пока никак не прокомментировала ситуацию. Ожидается, что компания выпустит новое обновление, которое решит проблему с автономностью.