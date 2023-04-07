Флагманский iPhone 11 Pro Max резко подешевел в России

Стоимость флагманского смартфона iPhone 11 Pro Max, впервые представленного в 2019 году, резко упала в российской рознице. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

© Газета.ru

Если на старте продаж за iPhone 11 Pro Max просили от 100 тыс. руб., то теперь устройство можно найти в российских интернет-магазинах менее чем за 70 тыс. руб. Таким образом, разница от первоначальной стоимости составила 30%.

Официальная презентация iPhone 11 Pro Max состоялась 10 сентября 2019 года. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, процессором Apple 13 Bionic, а также камерой, состоящей из трех модулей — модулей: сверхширокоугольного, широкоугольного и телефото. Емкость аккумулятора гаджета составила 3969 мАч. Поставляется «из коробки» с операционной системой iOS 13 с возможностью дальнейшего обновления.