Samsung сократит выпуск чипов

Корейский производитель микросхем Samsung Electronics заявил в пятницу, что значительно сократит производство микросхем вслед за остальными более мелкими конкурентами вследствие резкого глобального спада спроса на полупроводники, который повлиял на снижение цен, пишет Reuters.

Сокращение объемов производства крупнейшим в мире производителем чипов памяти без предыдущих заявлений официальных лиц и аналитиков Samsung произошло после того, как компания сообщила о 96%-м падении прибыли в первом квартале.

Но инвесторы предпочли проигнорировать снижение прибыли, сделав ставку на то, что лидер данной отрасли поддержит цены на чипы, которые упали примерно на 70% за последние 9 месяцев.

Акции Samsung выросли на 4,5% в начале торгов, что стало самым большим однодневным ростом с сентября.

Производители смартфонов и персональных компьютеров начали запасаться микросхемами еще во время пандемии, когда спрос на гаджеты во всем мире резко вырос, но теперь покупатели сокращают покупки из-за инфляции.

Samsung заявила, что спрос на микросхемы памяти резко упал из-за слабости мировой экономики и замедления покупок клиентами.

Samsung не сообщила о масштабах запланированного сокращения производства, но ее объявление дало сильный сигнал, особенно после более ранних заявлений о том, что она внесет небольшие коррективы, такие как паузы для обновления производственных линий, но не полномасштабное сокращение.