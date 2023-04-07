$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Пользователи смогут «общаться» с поисковиком Google как с живым собеседником

Газета.Ru

Компания Google намерена внедрить в свою поисковую систему функцию разговорного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова генерального директора корпорации Сундара Пичаи.

Google добавит в поисковик функции разговорного ИИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил Пичаи, после запуска этой функции пользователи смогут буквально общаться с поисковиком, задавая ему вопросы и получая ответы от ИИ. Кроме того, тестируется система, которая позволит задавать компьютеру уточняющие вопросы после получения первых результатов выдачи. Сроки внедрения нововведения глава Google не обозначил.

Пичаи добавил, что компания продолжит совершенствовать чат-бот Bard, представленный в феврале текущего года, а также работает над созданием новой аналогичной технологии, чтобы конкурировать с Microsoft.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что глава Google Пичаи начал внедрять чат-бота с искусственным интеллектом Bard в свою повседневную жизнь и даже использовал его, чтобы помочь спланировать вечеринку по случаю 80-летия своего отца.

Наука и техника,Google,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий