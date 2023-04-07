Twitter вернул оригинальный логотип синей птицы

Социальная сеть Twitter в пятницу вернула оригинальный логотип синей птицы, которую ранее заменила на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. Логотип отображается при просмотре страниц сайта.

В блоге социальной сети, на странице поддержки Twitter, а также на странице владельца соцсети Илона Маска в настоящее время нет комментария по этому вопросу.

Как сообщало агентство Bloomberg, когда символ Dogecoin стал логотипом Twitter 3 апреля, его стоимость на криптовалютной бирже Binance возросла на 30%. По его данным, после возвращения оригинального логотипа соцсети стоимость криптовалюты упала на 9%.

Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin в Twitter. Так, в начале апреля 2021 года он пообещал "отправить Dogecoin на Луну", а в мае пояснил, что его компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой. В январе 2022 года другая компания Маска - Tesla - объявила о приеме Dogecoin в качестве оплаты за некоторые выпускаемые ею товары.