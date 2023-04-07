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1 час назад

Названа дата первого полета Starship

Lenta.ru

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться 17 апреля. Дату первого полета раскрыли в плане запусков, который утвердило Федеральное авиационное управление (FAA) США, пишет ТАСС.

Названа дата первого полета Starship
Фото: SpaceXSpaceX

По данным FAA, запуск многоразовой двухступенчатой транспортной системы Starship планируют осуществить со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас).

«Команда [Starship] работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое (...) летное испытание», — сообщила SpaceX в Twitter.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс. Прототипы Starship совершили несколько тестовых полетов.

В марте глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания будет готова запустить Starship в скором времени. Он отметил, что дата запуска зависит от выдачи лицензии FAA.

В январе стало известно, что SpaceX впервые заправила топливом полностью собранную систему Starship. Компания отработала действия, предшествующие пуску ракеты.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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