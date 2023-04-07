$79.50+0.1487.10+0.37
27 минут назад

В США разработали ультразвуковую атаку для взлома смартфонов

Ferra.ru

Исследователи из США разработали ультразвуковую атаку NUIT, которая может использовать уязвимости в микрофонах смартфонов, влияя в том числе на голосовых помощников. Атака может бесшумно и удаленно получить доступ к смартфонам и домашним устройствам.

В США разработали ультразвуковую атаку для взлома смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Атаки работают путем модуляции голосовых команд в почти ультразвуковые неслышимые сигналы, которые человек не может услышать, но на которые может отреагировать голосовой помощник. Злоумышленники могут встроить эти сигналы в носитель, например, в приложение или видео на YouTube. Как только уязвимое устройство принимает сигнал, оно подчиняется скрытым встроенным командам, что позволяет злоумышленникам манипулировать голосовыми помощниками, заставляя их сделать что-то, например, открыть дверь.

Существует два типа атак NUIT, один влияет на то же устройство, с которого производится звук (через видео на YouTube, к примеру), другой атакует соседние устройства, не трогая “носитель”.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий