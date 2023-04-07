В США разработали ультразвуковую атаку для взлома смартфонов

Исследователи из США разработали ультразвуковую атаку NUIT, которая может использовать уязвимости в микрофонах смартфонов, влияя в том числе на голосовых помощников. Атака может бесшумно и удаленно получить доступ к смартфонам и домашним устройствам.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Атаки работают путем модуляции голосовых команд в почти ультразвуковые неслышимые сигналы, которые человек не может услышать, но на которые может отреагировать голосовой помощник. Злоумышленники могут встроить эти сигналы в носитель, например, в приложение или видео на YouTube. Как только уязвимое устройство принимает сигнал, оно подчиняется скрытым встроенным командам, что позволяет злоумышленникам манипулировать голосовыми помощниками, заставляя их сделать что-то, например, открыть дверь.