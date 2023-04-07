Twitter одним обновлением «поломал» множество сайтов и приложений

Обновление API Twitter, включающее отмену старой его версии, вызвало значительные проблемы во многих сторонних приложений и веб-сайтов в Интернете. В феврале Twitter объявил об изменениях в своем API, которые включали в том числе и новую бесплатную версию с рядом ограничений.

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По данным Engadget, изменения в API повлияли на такие приложения, как Jetpack Social, Flipboard, Echobox и Social Bearing, а также на функции входа в Post News и Substack. Новый бесплатный API предлагает только 1 500 запросов в месяц и доступ к функции входа через аккаунт Twitter для каждого приложения.